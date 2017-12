Anderlecht wint flauwe topper van AA Gent

Anderlecht heeft dinsdagavond tijdens de 21e speeldag van de Jupiler Pro League de punten thuisgehouden in de topper tegen AA Gent. Paars-wit won de kansarme topper met 1-0, door een treffer van kapitein Hanni een kwartier voor tijd.

In een evenwichtige beginfase bleven de kansen uit in het Constant Vanden Stock-stadion. Na een kopballetje van Hanni heel vroeg in de partij was een vlam van Olivier Deschacht de grootste kans van de eerste helft. Kalinic ranselde het schot van de Anderlecht-veteraan van onder de lat, Gerkens schoof de rebound naast. Ook na rust viel er weinig te beleven in het Astridpark. Anderlecht wilde wel, maar slaagde er niet in de Gentse afweergordel te ontgrendelen.

De eerste kans na de pauze was even voor het uur voor de bezoekers, via Sylla, maar de spits vond Sels op zijn weg. Anderlecht reageerde met een trap van Hanni, die door Kalinic werd weggestompt. Een kwartier voor tijd kwam de goal - die niemand meer verwachtte - er toch nog. Kalinic pareerde in eerste instantie een kopstoot van Dendoncker, maar Hanni was goed gevolgd en schoof de 1-0 tegen de netten.

De net ingevallen Milicevic kwam in zijn 200e wedstrijd in de Jupiler Pro League nog het dichtst bij de gelijkmaker, met een vrijschop in het zijnet. Kalu kreeg in het slot nog zijn tweede gele kaart voor een tackle op Amuzu en mocht iets eerder dan zijn ploeggenoten gaan douchen.

In de stand vergroot Anderlecht als nummer drie zijn voorsprong op Gent, de nummer vier, tot acht punten. Leider Club Brugge telt nog eens dertien punten meer dan paars-wit.