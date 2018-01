Anderlecht heeft Ryota Morioka beet

Anderlecht neemt de 26-jarige Ryota Morioka over van Waasland-Beveren. De eerste Japanner ooit bij paars-wit zette zijn handtekening onder een contract voor 3,5 jaar. Dat melden de landskampioen en spelersmakelaar Mogi Bayat.

Morioka speelt pas sinds afgelopen zomer in België. Waasland-Beveren plukte de middenvelder weg bij het Poolse Slask Wroclaw, voor de Waaslanders was hij de duurste inkomende transfer uit de clubgeschiedenis. Op de Freethiel groeide de Japanse international (4 caps) uit tot een absolute smaakmaker. In 27 wedstrijden voor Waasland-Beveren trof hij negen keer raak en was hij goed voor elf assists.

Zijn professionele carrière startte Morioka bij Vissel Kobe in de J1 League. In zes jaar speelde hij 161 wedstrijden, realiseerde hij 29 assists en vond hij 27 keer de weg naar doel. Bij Slask Wroclaw scoorde hij 15 keer en lukte hij elf assists.