Anderlecht botst op stug Malinwa

Anderlecht is zondag in eigen huis niet verder geraakt dan een 2-2 gelijkspel tegen KV Mechelen. De Brusselaars klimmen voorlopig naar een gedeelde tweede plaats. Mechelen blijft laatste in de stand.

Anderlecht begon goed aan de wedstrijd en kwam al na 10 minuten op voorsprong via Ganvoula. De bonkige spits werkte een voorzet van nieuwkomer Morioka overhoeks binnen. De vreugde duurde niet lang want nog geen vijf minuten nadien maakte Mechelen al gelijk via Bandé. Niet veel later werd het zelfs 1-2 door een eigen doelpunt van Spajic.

Na de rust liet Mechelen het balbezit aan Anderlecht. In de 56ste minuut zette Deschacht een rush in op de linkerflank en vond hij met een voorzet Ganvoula, die zijn tweede van de dag maakte. In de 81ste minuut kreeg Anderlecht nog een penalty toegewezen na een fout op Morioka. De Japanner neemt het heft in eigen handen maar schiet naast.

De wedstrijd eindigt zo op een 2-2 gelijke stand. Door het gelijkspel wordt Anderlecht voorlopig gedeeld tweede met Charleroi, dat het vanavond nog opneemt tegen Club Brugge. Mechelen blijft laatste in de stand.