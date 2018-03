Alonso riskeert boete en celstraf

Xabi Alonso (36) riskeert een zware boete van vier miljoen euro en een gevangenisstraf van vijf jaar. De Spaanse openbare aanklager eist deze straf omwille van belastingfraude.

De voormalige middenvelder van Liverpool, Real Madrid en Bayern München zou gesjoemeld hebben met de inkomsten uit portretrechten. De feiten dateren uit zijn Real-periode tussen 2010 en 2012. Daardoor zou de Spaanse staatskas zo’n twee miljoen euro hebben misgelopen.

Dat Alonso een gevangenisstraf zou krijgen, lijkt onwaarschijnlijk. Dergelijke straffen worden in Spanje vaak omgezet in een geldboete. De kans dat de Spanjaard dus zijn boete zal moeten betalen lijkt groot. In het verleden is dat al gebeurd bij enkele andere grote voetballers waaronder Alexis Sanchez, Javier Mascherano en Lionel Messi.