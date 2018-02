Alderweireld heeft nieuwe blessure

Slecht nieuws voor Toby Alderweireld. De Rode Duivel moest de training bij Tottenham donderdag vroegtijdig staken met een nieuwe blessure. Hoe lang hij out is en waar hij juist last van heeft, is niet duidelijk. “Hopelijk is het niet te erg", zegt zijn trainer Mauricio Pochettino.

Alderweireld is nog maar net terug na een hamstringblessure die hem drie maanden aan de kant hield. Sinds begin deze maand speelde hij twee wedstrijden in de FA Cup, dit weekend mist hij wellicht de competitiematch tegen Crystal Palace.

“Zaterdag maken we een nieuwe evaluatie”, aldus trainer Pochettino. “Zoals ik eerder al zei, heeft Toby tijd nodig om volledig te herstellen na zijn zware blessure. We hopen dat het niet te erg is en dat hij misschien niet dit weekend, maar wel volgende week weer kan spelen.”