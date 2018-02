AA Gent wint met 3-0 van Sint-Truiden

Op de 26e speeldag van de Jupiler Pro League heeft Gent thuis met 3-0 gewonnen van Sint-Truiden. Bij de rust stond de thuisploeg 1-0 voor.

AA Gent kwam met wat geluk op voorsprong. Rangelo Janga bediende Yuya Kubo met zijn hand. De Japanner schoot de bal hard voorbij doelman Kenny Steppe. Scheidsrechter Christof Dierick keurde het doelpunt goed.

De tweede helft was nog maar vijf minuten bezig toen STVV-verdediger Stelios Kitsiou een tweede gele kaart kreeg en het veld moest verlaten. Dat zette de deur open voor meer Gentse doelpunten. Zo verdubbelde Roman Yaremchuk de score in de 56e minuut, nadat zijn mannetje Jordan Botaka was uitgegleden. Rangelo Janga maakte er op aangeven van Thomas Foket nog 3-0 van.

Voor beide ploegen verandert er niet veel in het klassement. Gent blijft vierde en heeft 43 punten. STVV staat op de tiende plek met 33 punten en ziet play-off I steeds verder wegdrijven.