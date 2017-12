AA Gent wint met 1-0 van Charleroi

AA Gent heeft gisteravond de topper van de twintigste speeldag in de Jupiler Pro League met het kleinste verschil (1-0) gewonnen van Charleroi, dankzij een doelpunt van Roman Yaremchuk (90.+7) diep in de toegevoegde tijd. De Karolo's zien Club Brugge in de stand zo uitlopen tot elf punten. Lokeren ging met 1-2 winnen op bezoek bij Antwerp en maakte zo een einde aan een reeks van zeven wedstrijden zonder zege.

De avond in een mistig Gent startte met goed nieuws omtrent Thomas Foket, die van coach Yves Vanderhaeghe een eerste basisplaats kreeg sinds zijn hartoperatie. Tegen hun zwarte beest Charleroi hadden de Gentenaars de beste kansen en was het bij momenten eenrichtingsverkeer richting de bezoekende kooi, maar toch leek er niet gescoord te worden in de Ghelamco Arena. Een kopbal van de ingevallen Yaremchuk bracht daar diep in de toegevoegde tijd toch nog verandering in. Mazzu-time, maar dan voor de tegenstander.

Gent op vierde plaats

In de stand klimt Gent met 32 punten over Antwerp naar de vierde plaats. Charleroi telt 39 punten en ziet Club Brugge uitlopen tot elf punten. Vrijdagavond opende de competitieleider de debatten op deze twintigste speeldag met een vlotte 0-3 overwinning op bezoek bij KV Mechelen.

Lokeren elfde

Lokeren wachtte al zeven wedstrijden op een zege en vatte op de Bosuil al meteen de koe bij de horens. Bij de eerste tegenaanval van de Waaslanders was het na een kwartier al raak: thuisdoelman Sinan Bolat duwde een schot van Robin Söder in de voeten van Julian Michel, die de kans niet liet liggen (0-1). De beste kansen waren voor de thuisploeg en op het uur bracht William Owusu met een kopbal The Great Old dan ook verdiend langszij. De vreugde was echter van korte duur, twee minuten later zorgde Guus Hupperts met een solo al voor de 1-2, meteen ook de eindstand. In de stand klimt Lokeren zo met 21 punten naar de elfde plaats.

Vandaag is het de beurt aan Anderlecht om zich te herstellen van de Brugse bolwassing met een thuismatch tegen Eupen. De rode lantaarn voerde onder nieuwe coach Claude Makelélé een stijlbreuk door en boekte met een meer defensieve spelwijze drie draws op rij. Ook Waasland-Beveren mag vandaag de wei in tegen Oostende. Op de Freethiel doen ze het voor het eerst zonder coach Philippe Clement. De Antwerpenaar stapte over naar Racing Genk.

De Limburgers ontvangen zaterdagavond (20 uur) KV Kortrijk. Nog zaterdag staan Moeskroen-Zulte Waregem en Standard-STVV op het programma. Vooral die laatste streekderby belooft extra spanning. Zowel STVV (als zesde) als Standard (als achtste) zit volop in het gevecht om Play-off I. Het verschil tussen beide teams is slechts drie punten, maar de vormcurve in zowel Haspengouw als Luik is momenteel niet om over naar huis te schrijven.

Sint-Truidense VV

STVV wacht al bijna twee maanden op een nieuwe driepunter, terwijl Standard - twee bekerzeges uitgezonderd - maar één keer kon winnen in zijn laatste zes competitieduels. De Luikenaars kunnen wel opnieuw rekenen op coach Ricardo Sa Pinto, die terugkeert op de bank na drie wedstrijden schorsing.