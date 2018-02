AA Gent voorlopig derde na dol slot

AA Gent springt voorlopig over Anderlecht naar de derde plaats in het klassement en is zeker van play-off 1. De Buffalo’s wonnen op bezoek bij Waasland-Beveren met 1-2. Acht minuten voor tijd stond het nog 1-0.

Waasland-Beveren speelde een sterke eerste helft en leidde bij de rust ook verdiend met 1-0. Een doelpunt van Isaac Kiese Thelin, zijn zestiende al in de competitie dit seizoen. Gent speelde een zwakke eerste helft, maar kwam beter uit de kleedkamer. De Buffalo’s gingen nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, maar die kwam er pas acht minuten voor tijd via Dylan Bronn.

Uiteindelijk bezorgden Roman Yaremchuk zijn team nog de overwinning met een doelpunt in de toegevoegde tijd. Gent smeert Sven Vermant zo zijn eerste nederlaag aan als trainer van Waasland-Beveren. De Waaslanders doen ook een slechte zaak in de strijd om play-off 1. Het verschil met de nummer zes is nu vier punten met nog twee speeldagen te gaan.