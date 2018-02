AA Gent bijt tanden stuk op Eupen

Eupen heeft voor een verrassing gezorgd door in eigen huis 1-1 gelijkt te spelen tegen AA Gent. Voor Eupen, voorlaatste in de stand, is het een belangrijk punt in de strijd tegen degradatie.

Het enige doelpunt viel net voor rust toen Koné met een heerlijke hakje de bal in doel verlengde. Dat zorgde voor woede op de bank bij AA Gent, want daar vonden ze dat Koné er al eerder met rood af moest na een gemene fout.

In de tweede helft liep Koné dan tegen zijn tweede geel aan. Een knokkend Eupen hield lang stand tot Janga een minuut voor tijd de gelijkmaker voorbij Van Crombrugge kopte.

Eupen telt nu 21 punten, drie meer dan de laatste, KV Mechelen, dat morgen op bezoek gaat bij RSC Anderlecht.