500 miljoen om Piqué weg te halen bij Barça

Gerard Piqué blijft nog wat langer bij FC Barcelona. De 30-jarige verdediger verlengde er zijn contract tot 2022. De nieuwe overeenkomst bevat ook een duizelingwekkende afkoopsom van 500 miljoen euro.

Piqué is een jeugdproduct van Barcelona, maar koos in 2005 voor een transfer naar Manchester United. Na drie jaar keerde hij toch terug naar de Catalaanse grootmacht waar hij uitgroeide tot een vaste waarde in de basisploeg. Piqué pakte in totaal al 25 prijzen met Barcelona waaronder drie keer de Champions League en zes landstitels.

Wie Piqué wil weghalen bij Barça zal wel héél diep in de geldbuidel moeten tasten. In het nieuwe contract staat een afkoopsom van maar liefst 500 miljoen euro.