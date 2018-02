300e doelpunt voor Ronaldo in La Liga

Cristiano Ronaldo heeft zaterdag in de wedstrijd tegen Alavés zijn 299ste en 300stedoelpunt gemaakt in de Spaanse competitie. Real Madrid won de wedstrijd uiteindelijk met 4-0. Ronaldo speelt nu negen seizoenen bij de Spaanse grootmacht.

SIIIIUUUUU! @Cristiano met z'n tweede van de middag en boeken toe voor Alaves! #RealMadridAlaves pic.twitter.com/NmXXMoybXw — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 24 februari 2018

De cijfers van Ronaldo zijn indrukwekkend, maar er is nog iemand die het beter doet. Lionel Messi zit momenteel al aan 368 doelpunten in 406 wedstrijden. Ronaldo’s doelratio is wel een pak beter dan dat van Messi, aangezien hij slechts 285 wedstrijden nodig had om aan die driehonderd doelpunten te komen. Eerder deze maand maakte de Portugees al zijn honderdste doelpunt in de Champions League voor Real Madrid.