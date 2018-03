11 gratis belminuten per goal van Salah

Mohamed Salah is ongetwijfeld de sensatie van de Premier League op dit moment. De Egyptische aanvaller is onlangs het uithangbord van Vodafone Egypt geworden en daarom kwam de telecomgigant met een opmerkelijke actie: alle abonnees krijgen elf gratis belminuten per doelpunt van de Liverpool-goalgetter.

Het nadeel voor Vodafone is dat Salah aan de lopende band scoort. De aanvaller is momenteel in de beste vorm van zijn carrière en was dit seizoen al goed voor 36 doelpunten. Vodafone Egypt heeft zo’n 43 miljoen abonnees, wat deze promotie tot een vrij kostelijke grap kan maken: elke keer dat Salah het net weet te vinden, zal dat het bedrijf ruim 130 miljoen euro kosten.