10 speelsters maken kans op Gouden Schoen

Op 7 februari vindt opnieuw de Gouden Schoen plaats. Voor het tweede jaar op rij zal er ook een trofee worden uitgereikt aan de beste Belgische voetbalster van het voorbije jaar. Tien speelsters zijn genomineerd waaronder Tessa Wullaert, de winnares van de allereerste Gouden Schoen vorig jaar. Zij is samen met Janice Cayman en Davina Philtjens topfavoriet.

Julie Biesmans (23) – Standard/Bristol City, 52 caps

Julie Biesmans maakte vorig seizoen deel uit van de kampioenenploeg van Standard. Haar sterke prestaties leverden haar een transfer naar het Engelse Bristol City op. Biesmans is een vaste waarde op het middenveld bij de Red Flames.

Janice Cayman (29) – Montpellier Hérault SC, 75 caps

Janice Cayman kroonde zich in 2017 tot topschutter bij de Red Flames. Ze maakte in totaal tien doelpunten voor de nationale ploeg. Cayman speelt nu een jaar bij Montpellier. Met de Franse topclub toonde ze onder meer haar kunnen in de Champions League voor vrouwen.

Tine De Caigny (20) – Anderlecht, 36 caps

Tine De Caigny is een van de youngsters bij Anderlecht en de Red Flames. Ze is een talentvolle box-to-boxspeelster en op dit moment ook de best scorende middenveldster in de Belgische Super League.

Laura Deloose (24) – Anderlecht, 24 caps

De vaste rechtsachter van de Red Flames is Laura Deloose. Deloose trekt vaak mee naar voor en heeft een goede voorzet. Ook bij haar club Anderlecht is ze een belangrijke pion.

Heleen Jaques (29) – Anderlecht, 80 caps

Heleen Jaques is een van de meest ervaren Red Flames. Met haar tachtig caps staat ze in de top drie van de recordinternationals bij de vrouwen. Jaques speelde vorige zomer een sterk EK en is een van de leidsters op het veld.

Davina Philtjens (28) – Ajax, 63 caps

Op het EK in Nederland afgelopen zomer, maakte Davina Philtjens een heel sterke indruk. De kleine linkerflankspeelster blinkt uit in snelheid en strijdlust en is dan ook graag gezien bij de Red Flames én bij Ajax. Vorig seizoen kroonde ze zich met haar club ook tot kampioen van Nederland.

Elke Van Gorp (22) – KAA Gent Ladies/Anderlecht, 26 caps

Elke Van Gorp voetbalde zich afgelopen zomer de geschiedenisboeken in. Ze maakte het allereerste Belgische doelpunt op een EK-eindronde. Met KAA Gent Ladies won ze vorig seizoen de beker. Eind 2017 trok ze naar Anderlecht.

Davinia Vanmechelen (18) – Standard/KRC Genk Ladies, 16 caps

Ondanks haar jeugdige leeftijd veroverde Davinia Vanmechelen vorig jaar haar vaste plek bij de Red Flames. De talentvolle aanvalster kroonde zich ook tot assistkoningin bij landskampioen Standard en kreeg de Sparkle voor Beste Belofte in de Super League. In de zomer verliet ze de Rouches voor KRC Genk Ladies.

Tessa Wullaert (24) – VfL Wolfsburg, 65 caps

Vorig jaar kreeg Tessa Wullaert de allereerste Gouden Schoen voor vrouwen en ook dit jaar is ze een van de topfavorieten. Wullaert pakte vorig seizoen zowel de titel als beker met VfL Wolfsburg en toonde zich van grote waarde in de Champions League. Sinds vorig jaar is ze ook all-time topschutter bij de Red Flames.

Aline Zeler (34) – Standard/Anderlecht, 100 caps

Honderd caps heeft ze ondertussen al achter haar naam en daarmee is Aline Zeler recordinternational bij de Red Flames. Ze is ook de aanvoerster van onze nationale vrouwenploeg. Zeler werd vorig jaar kampioen met Standard waarna ze de altijd gevoelige overstap naar Anderlecht maakte.

