Staatsbanket Macrons en Belgisch koningspaar

De Franse president Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte zijn vandaag en morgen in ons land voor een officieel staatsbezoek. Het is het eerste staatsbezoek van de Fransen aan ons land in 47 jaar. Vanmiddag gaf Macron, samen met premier Charles Michel, een persconferentie in het Egmontpaleis in Brussel. In de namiddag stond een bezoek aan de stad Gent op het programma en vanavond is er nog een staatsbanket gepland. Volg het hier live.

De Macrons doen de drie Belgische gewesten aan, waarbij vooral een bezoek aan een kunstencentrum in Molenbeek, morgen, in het oog springt.

Ontvangst op Paleizenplein

Vanmorgen werden Emmanuel en Brigitte Macron ontvangen op het Paleizenplein in Brussel door koning Filip en koningin Mathilde. Nadien vertrok hij naar het Egmontpaleis, om samen met premier Charles Michel een persconferentie te houden.

Migratiepact VN

In die persconferentie steunde Macron het migratiepact van de Verenigde Naties "duidelijk". Hij benadrukte dat het om een "niet-dwingende tekst" gaat en dat er "onwaarheden" over het pact worden verklaard, dat volgens Macron net oplossingen kan aanbieden in het migratiedossier, zoals in de strijd tegen mensensmokkel.

Lam Gods

Vervolgens zette het bezoek zich voort in Gent, waar een bezoek aan het Museum voor Schone Kunsten gepland was. Daar bezichtigden de Macrons en ons koningspaar het beroemde vijftiende eeuwse schilderij ‘Het Lam Gods’ van de gebroeders Van Eyck.

Bij Macrons aankomst in Gent waren er ook een aantal mensen aanwezig die tegen België zijn. Ze toonden hun spandoeken met daarop de tekst “België barst!”.

Programma voor morgen

Dinsdagmorgen bezoeken de president, de Franse ‘first lady’ en het koningspaar overigens ook het kunstencentrum La Vallée in Molenbeek. Dat de Macrons naar Molenbeek komen, is op zijn minst opvallend te noemen. Die Brusselse gemeente kwam namelijk fel in de schijnwerpers te staan omdat er verschillende terroristen uit Molenbeek betrokken waren bij de aanslagen die op 13 november 2015 in Parijs aan 130 mensen het leven kostten.

Heisa om F-35

Het staatsbezoek kwam er nauwelijks drie weken nadat Macron in voorzichtige bewoordingen kritiek had geuit op de Belgische beslissing om Amerikaanse F-35-gevechtsvliegtuigen aan te kopen ter vervanging van de F-16's. Die beslissing "druist op strategisch vlak in tegen de Europese belangen", liet Macron toen weten.

Frankrijk dong, buiten de procedure, ook mee naar het contract met een voorstel voor een partnerschap rond de Rafale. Hoewel onze zuiderburen benadrukken dat het gaat om een "soevereine keuze" van België, is het niet uitgesloten dat het onderwerp maandag toch nog eens aan bod zal komen tijdens de ontmoeting tussen Macron en Michel.

