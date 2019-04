Zwoegend Racing Genk klopt in spektakelrijke match stug AA Gent en blijft leider

Racing Genk blijft ook na drie speeldagen zeker leider in play-off 1. Het klopte in de eigen Luminus Arena een sterk AA Gent met 2-1. Genk had vooral in de eerste helft de nodige portie geluk maar kreeg wel rood na dom natrappen van Malinowski. AA Gent blijft zitten in de hoek waar de klappen vallen en pakt een pijnlijke 0 op 9 in play-off 1.

De bal gaat heerlijk over en weer in de openingsfase. Gent heeft eerst de bovenhand met uitstekende pogingen voor onder meer Asare en Dejaegere. Toch laat ook de leider zich niet onbetuigd via Maehle en Malinovski.

Kantelpunt in zestien

AA Gent duwt door, maar minder dan tien minuten voor de rust krijgen de Buffalo’s een penalty tegen na een zeer discutabele strafschopfase. In de zestien krijgt Bronn de bal eerst tegen het been en dan tegen de arm. Na tussenkomst van de VAR beslist scheidsrechter Visser om de bal op de stip te leggen. Malinovski pegelt staalhard binnen, 1-0.

Dubbele Gentse pech

Beterschap zit er niet meteen in voor Gent, integendeel zelfs. Op slag van rust trapt Malinovski nog eens op doel. De bal wijkt via opnieuw Bronn af en belandt zo in doel. 2-0 en Gent in de put.

Racing Genk toont wel meer aanvalslust in de tweede periode, maar kan dat niet omzetten in een grotere voorsprong. Onder meer Trossard en de Japanner Ito zijn er wel erg dichtbij.

5 minuten voor tijd breekt Gent dan toch de ban. Timothy Derijck mikt aan de rand van de zestien gemeten in de hoek en maakt de verdiende aansluitingstreffer. Het is nog bibberen voor Genk: na dom natrappen pakt doelpuntenmaker Malinovksi in de absolute slotfase rood, maar ze houden toch stand.

Belangrijke punten

De Limburgers doen een uitstekende zaak en heeft opnieuw vier punten voorsprong op dichtste achtervolger Club Brugge. Clement en co blijven zo zeker leider. Club speelt overmorgen pas tegen Standard. AA Gent blijft ondanks een beresterke partij zesde en laatste. De mannen van Thorup pakten nog geen enkel punt in play-off 1.