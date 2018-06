Zwitserland naar achtste finales na gelijkspel Costa-Rica

Zwitserland en Costa Rica hebben vanavond 2-2 gelijkgespeeld op de slotspeeldag in groep E van het WK voetbal. Zwitserland stoot samen met groepswinnaar Brazilië door naar de achtste finales. Costa Rica had tot vandaag nog niet gescoord en geen punten geraapt op dit WK.

Costa Rica was de beste ploeg in het eerste halfuur, en kwam vooral via Gamboa en Colindres met de ene kans na de andere. Het eerste doelpunt op dit WK voor de Costa Ricanen leverde de aanvalsgolf echter niet op. Het waren zelfs de Zwitsers die na 31 minuten op voorsprong kwamen. Embolo kopte een voorzet van Lichtsteiner door naar Dzemaili, die bij de eerste Zwitserse kans meteen de 1-0 tegen de netten schoot.

Gele kaarten

Lichtsteiner pakte nadien wel een gele kaart, die hem een schorsing voor de achtste finales oplevert. Hetzelfde overkwam later Schär.

Spannend slotkwartier

Na de rust kwamen de Costa Ricanen opnieuw als beste uit de kleedkamer. Na 57 minuten was daar dan toch eindelijk hun eerste doelpunt op dit WK. Waston sprong op een hoekschop hoger dan zijn Zwitserse tegenstanders en kopte de gelijkmaker onhoudbaar binnen. De wedstrijd leek even te gaan doodbloeden, maar in het slotkwartier kwamen er toch weer kansen aan beide kanten van eerst Drmic en nadien Borges. Bij zijn tweede poging was het de ingevallen Drmic (88.) die op een lage voorzet van Zakaria de 2-1 in één tijd in doel schoot.

De zege leek binnen, maar dat was zonder Campbell gerekend, die in de blessuretijd nog een strafschop versierde. Ruiz knalde die op de lat, maar via doelman Sommer ging de gelijkmaker toch in doel.

Zwitserland sluit groep E af op de tweede plaats met vijf punten, Brazilië telt er zeven. Servië eindigt met drie punten, Costa Rica met één.