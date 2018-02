Zwemmer Tom Daley wordt vader

De Britse olympische zwemmer Tom Daley (23) wordt vader. Dat heeft hij samen met zijn man, Dustin Lance Black, aangekondigd op Instagram. Op de instagrampost tonen ze ook een echografiefoto, wat doet vermoeden dat het koppel beroep doet op een draagmoeder.

Daley is een van de beste schoonspringers ter wereld. Hij won brons op de Olympische Spelen in Londen en Rio de Janeiro. Vorig jaar werd hij wereldkampioen in Boedapest.

Black (43) is dan weer een gerenommeerd regisseur en won in 2008 de Oscar voor beste script voor de film Milk. Vorig jaar in mei trouwde het koppel.