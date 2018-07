Zweden is Zwitserland te slim af en gaat naar de laatste acht

Zweden heeft zich geplaatst voor de kwartfinales op het WK voetbal in Rusland. De Scandinaviërs vloerden Zwitserland met 1-0, dankzij een afgeweken schot van sterspeler Forsberg. Het is voor Zweden de beste WK-prestatie in bijna 25 jaar. In de kwartfinales nemen de geelhemden het op tegen de winnaar van het duel tussen Colombia en Engeland, om 20.00 uur vanavond.

Zweden en Zwitserland hielden elkaar tijdens een kabbelende eerste helft in evenwicht. De grootste kansen waren voor Zweden, via Marcus Berg. De spits, actief in de Verenigde Arabische Emiraten bij Al-Ain, had het vizier echter niet op scherp staan en miste drie kansen.

Aan Zwitserse zijde toonde Steven Zuber zich bedrijvig. De Hoffenheimwinger was op links een kwelduivel voor rechtsachter Lustig en bezorgde Dzemaili in het slot van de eerste helft de beste kans. De Bolognamiddenvelder mikte van op de rand van de zestien een metertje over. Zweden besloot de eerste periode met een volley van Ekdal, ruim over het doel van Sommer.

Voorzichtigheid troef

Ook na rust bleef het voorzichtigheid troef aan beide kanten. Toivonen mikte de eerste kans over, maar Zweden verstevigde wel zijn greep op de wedstrijd. Sterspeler Forsberg was alomtegenwoordig en het was dan ook de spelverdeler van Leipzig die na 66 minuten, met een op Akanji afgeweken schot, de 1-0 op het bord zette. Zwitserland moest nu komen, maar dat bleek niet vanzelfsprekend tegen de stugge Zweden.

Invallers Embolo en Seferovic dreigden met het hoofd, maar het was Zweden dat in het slot nog het dichtst bij een tweede goal kwam. Lang kreeg rood na de doorgebroken Olsson te hebben neergehaald en Toivonen trapte de daaropvolgende vrijschop, scheidsrechter Skomina gaf eerst een penalty, maar kwam op zijn beslissing terug na tussenkomst van de VAR, op Sommer.

Het is de derde keer in de laatste vier Wereldbekers dat de Zwitsers sneuvelen in de achtste finales.