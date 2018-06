Zweden wint van Mexico, maar beide gaan door

WK-poule F had vandaag een verrassende ontknoping in petto. Zweden heeft zich als groepswinnaar geplaatst voor de achtste finales. Het won met 3-0 van Mexico, dat toch nog naar de laatste zestien doorstoot. In de andere wedstrijd in dezelfde groep verloor titelverdediger Duitsland immers met 0-2 van Zuid-Korea.

In Ekaterinburg drong een enthousiast Zweden aan vanaf het begin. Standard-doelman Guillermo Ochoa moest een vrije trap van Forsberg uit zijn doel boksen.

Aan de overzijde reageerde het team van Juan Carlos Osorio met een plaatsbal van Vela, die rakelings naast ging. Een kwartier voor de pauze beroerde Hernandez de bal met de hand in de eigen zestienmeter, maar na het bekijken van de beelden oordeelde ref Pitana dat een strafschop niet aan de orde was. De troepen van Janne Andersson bleven azen op een doelpunt, Ochoa tikte een poging van Berg over de lat. Op slag van rust knalde de spits in het zijnet.

Vijf minuten ver in de tweede helft kregen de Zweden wat ze verdienden. Berg zette voor, Claesson rateerde zijn schot maar Augustinsson knalde de bal in één tijd voorbij Ochoa.

Iets voorbij het uur ging Berg neer na contact met Moreno. Strafschop, oordeelde Pitana. Aanvoerder Granqvist zette de penalty om: 2-0. Isaac Kiese Thelin mocht in de 68e minuut invallen bij Zweden. De Anderlecht-spits verlengde een verre inworp, waarna Alvarez zijn eigen doelman verschalkte.

Mexico, dat het Zweedse blok niet kon ontwrichten, vreesde de uitschakeling. Maar die kwam er niet. Duitsland verzuimde immers te winnen van Zuid-Korea. In Kazan ging de Mannschaft zelfs met 0-2 onderuit tegen de Aziaten.

Poulewinnaar

Zweden is de poulewinnaar met zes punten. Op de tweede plaats staan de Mexicanen met evenveel punten, maar ze hebben een minder goed doelsaldo dan Zweden (drie tegenover min één). Zuid-Korea is derde met drie punten en een doelsaldo van nul. De Duitsers zijn laatste met eveneens drie punten en een doelsaldo van min twee.

In de achtste finales speelt Zweden tegen de tweede uit poule E. Mexico staat tegenover de eerste uit die groep, waarin Brazilië, Servië en Zwitserland woensdagavond strijden om een ticket voor de laatste zestien.