Zweden verslaat Zuid-Korea met hulp van videoref

Zweden heeft op het WK in Rusland met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea op de eerste speeldag in groep F. Aanvoerder Andreas Granqvist scoorde de enige goal in het stadion van Nizhny Novgorod. Hij zette in minuut 65 een strafschop om die werd toegekend na tussenkomst van de videoref.

Gisteren verloor titelverdediger Duitsland in dezelfde poule verrassend met 0-1 van Mexico. Zaterdag staat de tweede speeldag op het programma. De affiches zijn dan Zuid-Korea/Mexico en Duitsland/Zweden.

De Zweedse bondscoach Janne Anderson moest onverwacht ingrijpen in zijn basiself omdat Victor Lindelöf ziek bleek. Centraal achterin werd de speler van Manchester United vervangen door Pontus Janssonn, die zo een duo vormde met Granqvist. Isaac Kiese Thelin (Waasland-Beveren) zat op de bank.

Bij Korea koos bondscoach Shin Tae-yong onder de lat verrassend voor Jo Hyeon-woo, in principe pas de derde keeper. Vedette Son Heung-Min (Tottenham) startte als deel van een driemansvoorhoede, met daarachter aanvoerder Ki Sung-yueng (Swansea).

Kansen voor Zweden

Na een felle openingsfase met meerdere overtredingen was de eerste grote kans halfweg de eerste periode er een voor Zweden. Na samenspel tussen Granqvist en Marcus Berg verscheen die laatste alleen voor de Koreaanse doelman. Die hield de spits van Al Ain met een knappe reflex van de openingstreffer.

De Scandinaviërs bleven aandringen maar net als in hun laatste oefenmatchen tegen Denemarken en Peru (allebei 0-0) toonden de Scandinaviërs zich onmondig voor doel.

Strafschop

Zuid-Korea kon aanvallend evenmin veel tonen. Na de pauze trilden de netten dan toch. Granqvist trapte Zweden iets voorbij het uur met een strafschop op voorsprong. De ref uit El Salvador liet de overtreding op Claesson aanvankelijk onbestraft maar legde de bal toch op de stip na tussenkomst van de videoref.

Zuid-Korea kreeg nog een klein half uur om iets aan de achterstand te doen. Hwang kwam met een gevaarlijke kopbal dichtbij de gelijkmaker maar het bleef 1-0. Zweden, waar Beveren-spits Thelin in 77e minuut mocht invallen, hield stand.