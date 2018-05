Zverev houdt Goffin uit halve finale

David Goffin (ATP-10) is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales van het Masters 1.000-toernooi van Rome (4.872.105 euro). De 27-jarige Luikenaar moest in drie sets het onderspit delven voor de Duitser Alexander Zverev (ATP-3).

Na 1 uur en 47 minuten stond 6-4, 3-6 en 6-3 op het bord voor Zverev. Hij is tweede reekshoofd en titelverdediger op het gravel in de Italiaanse hoofdstad.

Voor een plaats in de finale neemt de 21-jarige Zverev het vandaag op tegen de Kroaat Marin Cilic (ATP-5). De andere halve finale wordt een clash tussen de Spanjaard Rafael Nadal (ATP-2) en de Serviër Novak Djokovic (ATP-18), allebei voormalig nummer één van de wereld. Djokovic won het toernooi in Rome al vier keer, alleen Nadal doet met zeven zeges nog beter.