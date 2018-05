Zulte-Waregem wint PO2-finale na strafschoppen

Zulte Waregem heeft de finale van play-off 2 gewonnen. Het versloeg Lokeren na strafschoppen. De verlengingen eindigden op 2-2 en gaven geen winnaar. Zulte Waregem speelt deze zondag tegen Racing Genk om een Europees ticket te bemachtigen.

Zulte Waregem kreeg vooral voor de pauze op de kletsnatte grasmat van het Regenboogstadion enkele kansen. De thuisploeg slaagde er niet in te scoren en moest bovendien na 37 minuten met een man minder verder. Theo Bongonda kreeg van ref Delferière rood na een vliegende tackle op de rechterknie van Miric. Daarna was het wachten tot de slotfase voor werd gescoord. In de 89e minuut trapte Cevallos een vrije trap subtiel onder de muur binnen (0-1).

Lokeren leek de buit binnen te hebben tot aanvoerder Davy De fauw in de 93e minuut, ook met een vrijschop, verlengingen uit de brand sleepte. In de zesde minuut van de eerste verlenging trapte Lukas Marecek Lokeren enig mooi opnieuw op voorsprong. Bossut was kansloos tegen het prachtige vluchtschot van de Tsjechische middenvelder. Zulte Waregem ging daarna koortsachtig op zoek naar de 2-2 en die viel ook vijf minuten voor affluiten. Ivan Saponjic, kort daarvoor ingevallen, kopte een voorzet van Cordaro voorbij De Wolf in doel.

Strafschoppen moesten zo de beslissing brengen. Nadat bij Lokeren Skulason en Marecek misten, en bij Zulte alleen De fauw, kon topschutter Harbaoui het bij de tiende en laatste penalty afmaken. De Tunesiër faalde niet. Zondagnamiddag (14u30) staat het laatste competitieduel van dit seizoen op het programma. KRC Genk, de nummer 5 van play-off 1, speelt dan gastheer voor Zulte Waregem. De winnaar plaatst zich voor de tweede voorronde van de Europa League.