Zulte Waregem wint met 4-0 van Eupen

Zulte Waregem heeft zijn eerste competitiezege van het seizoen te pakken. Na twee draws werd er op de derde speeldag in de Jupiler Pro League voor eigen publiek met 4-0 gewonnen van degradatiekandidaat Eupen, dat puntenloos laatste blijft.

Bij de rust was de wedstrijd al gespeeld in het Regenboogstadion, na twee treffers van nieuwkomer Thomas Buffel (35. en 38.). Net iets voor het uur dikte Hicham Faik nog aan tot 3-0, Damien Marcq zette diep in blessuretijd de 4-0 eindstand op het scorebord. Met vijf op negen nestelt Essevee zich met Cercle en Standard op een gedeelde derde plaats, op vier punten van leider Club Brugge.

STVV-Lokeren

Lokeren pakte op het veld van Sint-Truiden zijn eerste punt van het seizoen. Guus Hupperts leek de bezoekers uit Oost-Vlaanderen na 78 minuten zelfs op weg te zetten naar de eerste driepunter, aanwinst Mohamed Buya zette enkele minuten later de bordjes alweer gelijk. 1-1 was ook de eindstand op Stayen. Voor STVV was het al het derde gelijkspel op rij, dat voorlopig een tiende plaats oplevert. Lokeren is dertiende.