Zulte Waregem-Lokeren is finale PO2

Lokeren heeft zich als tweede geplaatst voor de finale in play-off 2. Door de zege tegen Beerschot-Wilrijk is Lokeren nu groepswinnaar in groep B. Zulte Waregem won eerder al groep A. Beide teams zullen nu in een onderling duel strijden om nog kans te maken op Europees voetbal.

Op 23 mei strijden Lokeren en Zulte Waregem in een rechtsreeks duel om de winst in play-off 2. De wedstrijd wordt afgewerkt op het veld van Zulte Waregem, omdat Essevee in de reguliere competitie voor Lokeren eindigde. De winnaar van die wedstrijd mag dan op 27 mei spelen tegen de vierde uit play-off 1, met een Europees ticket als inzet.