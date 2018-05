Zulte Waregem kan finale PO2 al ruiken

Zulte Waregem heeft een optie genomen op groepswinst in play-off 2A. Zulte won op het veld van eerste achtervolger KV Kortrijk met 1-2. Daarmee vergroten de troepen van Francky Dury hun voorsprong met zeven punten op Kortrijk. Er volgen nog drie speeldagen in play-off 2.

Beide ploegen maakten er in de eerste helft een aangenaam schouwspel van. Na een kwartier kwamen de bezoekers al op voorsprong. Theo Bongonda haalde fors uit en schoot vanaf een twintigtal meter hoof in doel. Lang hield de voorsprong niet stand. Idir Ouali maakte via D’Haene al snel weer gelijk. Op het halfuur een geweldige aanval van Zulte Waregem. Peter Olayinka was de afwerker van dienst. Zulte met een voorsprong de rust in.

De tweede helft werd geen kopie van de eerste. De thuisploeg moest op zoek naar een gelijkmaker of zelfs meer om het Zulte nog wat moeilijk te maken voor groepswinst, maar de kwaliteit van het spel daalde. Doelpunten vielen er niet meer en zo werd de ruststand ook de eindstand. Zulte Waregem mag zich stillaan klaarmaken voor de finale van play-off 2. Door deze driepunter hebben ze een bonus van zeven punten.