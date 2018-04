Zulte blijft leider, W-B kan nederlaag vermijden

Zulte-Waregem heeft in play-off 2 overtuigend kunnen winnen op het veld van Lierse met 1-4. De troepen van Franky Dury blijven nipt KV Kortrijk voor in de stand met een punt. De kerels wonnen hun thuiswedstrijd tegen OH Leuven. Moeskroen speelde 1-1 gelijk tegen Waasland-Beveren.

Het openingsdoelpunt van Zulte Waregem had er nooit één mogen zijn. Theo Bongonda vuurde een zwak schot af, maar doelman Rakovsky greep naast de bal. Na de rust mocht Hamdi Harbaoui aanleggen vanop de stip, na een fout van Joeri Poelmans. 0-2. Slechts één minuut later was het opnieuw Harbaoui die er met de kop 0-3 van maakte. Een kwartier voor tijd vervolledigde hij zijn hattrick, op aangeven van De Fauw. Zeven minuten voor tijd zorgde Janssens met een schot vanop de slof nog voor de 1-4.

Kortrijk kwam tegen OH Leuven op een dubbele voorsprong in de eerste helft, dankzij twee benutte penalty's van Teddy Chevalier. De eerste kwam er na een lichte duw van Kenneth Schuermans, de tweede na een handsbal van Julien Gorius. Net na de rust kwam Jovan Kostovski met de kop met de Leuvense aansluitingstreffer, maar Kortrijk hield stand.

Waasland-Beveren kwam al vroeg op voorsprong bij Moeskroen. Louis Verstraete knalde van in de draai de 0-1 binnen. Mario Jelavic kon nog in de eerste helft van dichtbij de gelijkmaker tegen de netten tikken. Een kwartier voor tijd kreeg Selim Amallah zijn tweede gele kaart voor een schwalbe, en moest Moeskroen met tien voort. Waasland-Beveren kon er niet van profiteren en het bleef 1-1.

Zulte Waregem blijft leider in groep A met tien punten, Kortrijk heeft er na vier speeldagen negen. Moeskroen heeft zes punten, OHL vier, Lierse drie en Waasland-Beveren één.