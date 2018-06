Zuid-Korea knikkert Duitsland uit WK

Aftredend wereldkampioen Duitsland moet inpakken op het WK voetbal in Rusland. In de laatste wedstrijd van de groepsfase verloor het met 2-0 van Zuid-Korea, dat ondanks de zege ook naar huis moet.

Het was erop of eronder voor Duitsland, na de nederlaag tegen Mexico en de late zege tegen Zweden. Het is de eerste keer ooit dat de 'Mannschaft' de groepsfase niet overleeft.

Zweden kon wel met een overtuigende 0-3 winnen van Mexico en verzekert zich daardoor van groepswinst. Mexico wordt tweede in groep F.