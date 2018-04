Zuid-Amerika wil WK 2022 met 48 landen

De Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL wil op het WK 2022 in Qatar al met 48 landen spelen, in plaats van het huidige aantal 32. Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat pas gepland vanaf de editie van 2026, maar de landen uit Zuid-Amerika vragen om dat plan al vier jaar vroeger uit te voeren.

Alejandro Dominguez, de Paraguayaanse CONMEBOL-voorzitter, deelde de boodschap mee aan FIFA-baas Gianni Infantino tijdens een bijeenkomst in Buenos Aires. Volgens de huidige regeling, uitgewerkt voor een WK met 32, plaatst de top vier van de CONMEBOL-kwalificaties zich voor de eindronde. De vijfde werkt een intercontinentale barragewedstrijd af tegen een team uit Oceanië. Als het WK met 48 gespeeld wordt, stijgt het aantal Zuid-Amerikaanse rechtstreekse deelnemers naar zes. Daar kan een zevende land bijkomen als het zich plaatst via de barragewedstrijd.

De beslissing van de verhoging van het aantal landen naar 48 had in eerste instantie betrekking op het WK in 2026. Dat WK is nog niet toegewezen. De kandidaten zijn Marokko of het trio VS-Mexico-Canada