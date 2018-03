Zorgen om knie Oliver Naesen

Zorgen om Belgisch kampioen Oliver Naesen vier dagen voor de Ronde van Vlaanderen. Naesen kwam woensdag ten val in Dwars door Vlaanderen en gaf uit voorzorg op. Hij klaagde over pijn aan de knie.

Naesen kwam al vroeg in de wedstrijd ten val. Hij viel met zijn knie recht op het tandwiel van een andere renner. Het gaat om dezelfde knie trouwens als die waarop hij viel in de E3 Harelbeke. Naesen ging meteen na de wedstrijd naar het ziekenhuis voor een scan. Daarop waren geen breuken te zien. Het is nog niet duidelijk of hij zondag kan starten in de Ronde.