Zo ziet knieschijf Gilbert eruit na val

Philippe Gilbert staat na zijn spectaculaire val in de Ronde van Frankrijk vier tot vijf weken aan de kant. Dat zegt hij in een videoboodschap op Twitter. Hij deelde ook een foto van hoe zijn gebroken knieschijf er vandaag uitziet.

Gilbert kwam gisteren zwaar ten val in de afdaling van de Portet d'Aspet. Hij ging na het slecht inschatten van een bocht over een muurtje en dook enkele meters het ravijn in. De renner van Quick-Step Floors kon gelukkig, met hulp van omstaanders, naar boven klauteren en zelfs de etappe uitrijden. Medisch onderzoek bracht 's avonds evenwel een breuk in de knieschijf aan het licht.

"Ik heb gisteren geluk gehad bij mijn val", opent Gilbert zijn boodschap. "Ik heb een gebroken knieschijf en daardoor zal ik enkele weken niet op de fiets kunnen zitten. We weten nog niet hoeveel weken, maar minstens vier of vijf."

When you have a broken knee cap and decide to keep going for another 60km pic.twitter.com/cGoidtQH3w

Gilbert dankt verder fans en iedereen binnen de wielerwereld die hem beterschap heeft gewenst. "Ik krijg veel steun en daaraan merk je dat dit echt een mooie sport is", aldus 'Phil'. "Nu ga ik naar huis en begin ik met de revalidatie. Ik heb al eerder gezegd dat ik na elke crash weer rechtkrabbel en terugvecht. De volgende overwinning zal voor een heel speciaal gevoel zorgen na al deze pech. Dit jaar zit het er wellicht niet meer in maar ik hoop 2019 op een hoog niveau te beginnen en zo snel mogelijk te winnen."

Thank you all for the support after yesterday’s crash. I have done everything I could to continue in @LeTour, but unfortunately it’s not longer possible with a fracture of the patella. As always I will come back stonger! #TourDePhil #TDF2018 pic.twitter.com/FVobfmxhfz