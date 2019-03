Zo ziet kalender van play-off 1 eruit

Play-off I in de Jupiler Pro League opent op vrijdagavond 29 maart (20u30) met een wedstrijd in Luik tussen Standard en Antwerp. Nog op de eerste speeldag speelt KRC Genk gastheer voor Anderlecht (30 maart, 20u30) en ontvangt regerend kampioen Club Brugge AA Gent (31 maart, 18u). Dat bleek maandag bij de voorstelling van de kalender in het Bondsgebouw in Brussel.

Op de tweede speeldag staat met Anderlecht-Club Brugge (4 april, 20u30) de eerste Clasico op het programma. Genk trekt dan naar Antwerp terwijl Gent thuis Standard treft.

Play-off I eindigt op zondag 19 mei (18u) met de tiende speeldag. De affiches zijn dan Club Brugge/Antwerp, Gent/Anderlecht en Genk/Standard.

KRC Genk begint na de halvering van het puntentotaal als leider met 32 punten. Dan volgen Club Brugge (28), Standard (27), Anderlecht (26), AA Gent en Antwerp (25).

De kampioen verzekert zich van deelname aan de groepsfase van de Champions League. De vicekampioen treedt volgend seizoen aan in de derde voorronde van het kampioenenbal. Genk is als winnaar van de reguliere competitie al zeker van de derde voorronde van de Europa League. Eindigt Genk in de top twee, dan gaat dit ticket naar de nummer drie van play-off I.

De winnaar van de bekerfinale, op 1 mei tussen AA Gent en 1B-kampioen KV Mechelen, is rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van de Europa League.

In groep A van play-off II bestaat de eerste speeldag uit de duels Oostende/Eupen (30 maart, 20u), STVV/Charleroi (31 maart, 14u30) en Westerlo/Beerschot Wilrijk (31 maart, 20u). In groep B wordt het programma van de openingsspeeldag gevormd door Kortrijk/Moeskroen (30 maart, 18u), Union/Cercle Brugge (30 maart, 20u) en Zulte Waregem/Waasland-Beveren (30 maart, 20u). Op 17 mei (groep B) en 18 mei (groep A) staan de laatste wedstrijden op het programma.

De finale van play-off II wordt woensdag 22 mei (20u30) gespeeld. De winnaar daarvan speelt vier dagen later (26 mei, 18u) voor een Europa Leagueticket (tweede voorronde) tegen een ploeg uit play-off I (in theorie nummer vier).