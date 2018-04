Zo vieren Kompany en co de titel

Manchester City is opnieuw kampioen in Engeland. Na een nederlaag van rivaal en rechtstreeks concurrent Manchester United is de kloof onoverbrugbaar. Vincent Kompany trok zondagavond naar een lokale pub waar hij de titel vierde met enkele supporters. De aanvoerder van de Citizens sprak hen daar ook toe als een ware leider.

Facetimen met De Bruyne

Kompany volgde de wedstrijd omringd door familie. De ontlading na het laatste fluitsignaal was enorm. Kompany nam ook meteen zijn smartphone om te facetimen met Kevin De Bruyne.

We interrupt your Sunday evening to bring you... https://t.co/41FtlNdYTK

David Silva

De mooiste tweet kwam misschien wel van David Silva. De Spanjaard pakt zijn derde landstitel met Man City. Dit seizoen miste hij heel wat wedstrijden omdat zijn zoontje veel te vroeg geboren werd. Ondertussen gaat het veel beter met hem en Silva vierde de titel dan ook rustig met zijn kindje.

My 3rd league but this one is the most special.Thanks to everyone for supporting me in this tough year! pic.twitter.com/kKslE189uu