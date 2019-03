Zo starten de ploegen aan play-off 1

De kaarten van de reguliere competitie zijn geschud en dus is het tijd voor de hoogmis van play-off 1. KRC Genk begint als leider met vier punten voorsprong op de 2e Club Brugge en zeven punten op de 6e Antwerp.

Op de laatste speeldag van de reguliere competitie was het vooral uitkijken naar het duel tussen STVV en AA Gent. Toch volgden er nog enkele verschuivingen in de top 6. Ondanks een 3-3 gelijkspel op het veld van Zulte Waregem blijft Genk leider. Dichtste achtervolger Club Brugge ging in eigen huis met 1-2 de boot in tegen Moeskroen. Antwerp verloor dan weer op het veld van Kortrijk en wordt zo nog 6e. Anderlecht won met 0-2 op het veld van Oostende en begint als vierde aan play-off 1. Standard boog een 0-3 achterstand om tot een 4-3 zege tegen Waasland-Beveren en is 3e

Dit is de stand aan de start van play-off 1 na de halvering van de punten.

KRC Genk - 32 punten* Club Brugge - 28 punten Standard - 27 punten* Anderlecht - 26 punten* AA Gent - 25 punten Antwerp - 25 punten*

*de ploegen met een sterretje kregen een half punt extra na de puntendeling.

Play-off 2

En natuurlijk is er ook nog play-off 2 voor de ploegen die niet bij de eerste zes eindigden. De poules zien er als volgt uit.

Play-off 2A:

STVV

Charleroi

Eupen

KV Oostende

Beerschot-Wilrijk

Westerlo

Play-off 2B: