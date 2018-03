Zlatan verlaat Man United

Zlatan Ibrahimovic heeft vandaag Manchester United definitief verlaten. Het contract van de Zweedse spits werd per direct beëindig. “Manchester United bevestigd dat het contract van Zlatan Ibrahimovic met onmiddelijke ingang stopgezet is”, luidt het statement op de officiële clubsite.

Er gaan geruchten de ronde dat Ibrahimovic naar Amerika zou trekken. LA Galaxy zou met hem een akkoord hebben en de spits dus naar Los Angeles halen. Hoewel Ibrahimovic al even out is met een blessure, zou hij binnenkort al terug beschikbaar zijn. Ibrahimovic tekende in 2016 een contract bij de Engelse topper. Hij vertrok toen transfervrij bij PSG en vergezelde kersverse trainer José Mourinho bij de Engelse club.