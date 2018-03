Zlatan kondigt komst aan met paginagrote advertentie

Zlatan Ibrahimovic heeft zijn transfer naar LA Galaxy op zijn typische Zlatan-manier aangekondigd. De spits kocht een advertentiepagina in de krant LA Times en plaatste daarop een eigen advertentie met enkel de woorden “Beste Los Angeles, graag gedaan”.

De krant bracht vandaag een interview met de Zweedse superster en kondigde zo de transfer aan. Het contract van Ibrahimovic bij Manchester United werd gisteren ontbonden, kort nadat de eerste geruchten van een transfer kwamen opdagen. De 36-jarige spits scoorde 17 doelpunten voor de Engelse grootmacht maar kwam de laatste tijd niet meer in actie door een blessure.

Zlatan Ibrahimovic has taken out a full page advert in the @latimes announcing his arrival at LA Galaxy. Classic Zlatan. pic.twitter.com/TeFXM2De7e