Zilver voor Chouchi op EK judo

Sami Chouchi heeft zilver gepakt op het EK judo in Tel Aviv. Onze landgenoot verloor de finale in de gewichtsklasse -81 kg van thuisvechter Sagi Muki. Muki haalde het na verlengingen met een waza-ari.

Chouchi imponeerde dit toernooi door zijn eerste drie kampen met ippon te winnen. Hij versloeg achtereenvolgens de IJslander Logi Haraldsson (IJF 319), de Nederlandse topper Frank de Wit (IJF 3) en de Fransman Alpha Oumar Djalo (IJF 46). In zijn halve finale versloeg Chouchi nadien de Italiaan Antonio Esposito (IJF 32) met ippon nadat die drie strafpunten kreeg. Chouchi won nooit eerder eremetaal op een EK of WK. In februari zegevierde hij wel in het European Open in het Oostenrijkse Oberwart, zijn belangrijkste titel tot dusver. Het is voor België de eerste medaille op dit EK.