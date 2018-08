Zilver voor Abdi op 10.000 meter

Bashir Abdi heeft op het EK atletiek in Berlijn de zilveren medaille veroverd op de 10.000 meter. De Gentenaar moest enkel de Fransman Morhad Amdouni voor zich dulden. Soufiane Bouchikhi moest lossen in de laatste rechte lijn en eindigde op de zesde plaats.

Abdi finishte in 28:11.76 en was zo net iets trager dan Amdouni (28:11.22). De derde plaats was voor de Italiaan Yemane Crippa (28:12.15). Bouchikhi kwam na 28:19.04 over de streep. Simon Debognies (29:00.98) werd vijftiende en behaalde dus zijn vooropgestelde doel (top 16).

Bouchikhi bevond zich de hele race in de voorste gelederen. Abdi verstopte zich aanvankelijk wat in de buik van het peloton, maar schoof gaandeweg op en verscheen halfweg koers ook helemaal vooraan. De Spanjaard Adel Mechaal legde in de laatste ronden een verschroeiend tempo op en dunde de kopgroep uit tot vijf lopers met daarin Bouchikhi en Abdi. In de slotronde voerde Abdi de forcing, Bouchikhi kon in de laatste rechte lijn niet aanklampen. Abdi werd in de slotmeters enkel nog voorbijgesneld door Abdouni.

De 29-jarige Abdi zorgt zo voor de eerste Belgische medaille op dit EK. Het is ook al van 1994 dat ons land Europees eremetaal veroverd op de 10.000 meter. Toen pakte Vincent Rousseau het zilver in Stockholm.