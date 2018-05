Zieke Mertens verliest van nummer 1

Na dertien zeges op rij op gravel, weet Elise Mertens weer wat verliezen is. Onze landgenote ging in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Madrid onderuit tegen Simona Halep, de nummer één van de wereld. Mertens was wel niet helemaal fit. Maandag moest ze nog forfait geven voor het dubbelspel met maag- en darmklachten.

Na amper 22 minuten stond er al 6-0 op het scorebord voor Halep. In de tweede set herpakte Mertens zich een beetje. Ze verloor eerst nog haar eerste opslagspel, maar nadien hield ze Halep een tijdje aan de praat. Pas bij het vijfde matchpunt, wist de Roemeense de wedstrijd te winnen met 6-0 en 6-3.

Mertens is zo al vroeg uitgeschakeld in Madrid, maar de extra rust komt haar wellicht van pas. Onze landgenote won zaterdag nog het toernooi in Rabat, een dag later versloeg ze Alison Van Uytvanck in de eerste ronde in Madrid en nadien werd ze dus wat ziekjes. Volgende week neemt Mertens deel aan het WTA-toernooi in Rome.