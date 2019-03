"Zidane wordt opnieuw coach van Real Madrid"

Zinédine Zidane zou terugkeren als trainer bij Real Madrid. De Fransman moeten de ontslagen Santiago Solari opvolgen en zou morgen al de training leiden bij de Koninklijke. Dat melden verschillende media. Het nieuws is wel nog niet officieel bevestigd.

Real Madrid heeft een rampzalige week achter de rug. De Spaanse topclub verloor voor eigen publiek twee keer achter elkaar van FC Barcelona, waardoor Real werd uitgeschakeld in de Copa del Rey en afhaakte in de titelstrijd. Ajax stootte de titelhouder ook uit de Champions League door in Madrid met 1-4 te winnen.