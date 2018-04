Zidane: "wij willen naar de finale"

Real Madrid heeft dinsdag de beste papieren in handen om zich voor de derde keer op rij te plaatsen voor de finale van de Champions League. Na de 1-2 zege op het veld van Bayern München, is de Koninklijke de grote favoriet: “we weten wat we moeten doen om de finale te halen” zei trainer Zinédine Zidane.

De club uit de Spaanse hoofdstad won enigszins gevleid in München. Bayern had de meeste kansen en kwam voor via Kimmich, maar treffers van Marcelo en Asensio hielpen een efficiënt Real toch nog aan de zege. "Ik vond de heenmatch goed", stelde de Franse coach. "Maar nu volgt uiteraard de return, waarin we moeten tonen dat we willen doorstoten. We kennen het belang van deze match en weten wat we moeten doen. Bayern gaat hier zonder complexen komen voetballen en een sterke partij op de mat leggen, maar wij zijn klaar. We moeten niet achteruit kruipen of speculeren op een bepaald resultaat, maar spelen om te winnen."

Positief is dat Real tegen Bayern mogelijk opnieuw op Isco kan rekenen. De middenvelder liep in de heenmatch in Duitsland een verstuiking op aan de linkerschouder, maar trainde maandag mee met de groep. "We gaan met Isco, net zoals met Nacho die ook uit blessure terugkomt, geen risico nemen", legde Zidane uit. "Het allerbelangrijkste is dat ze 100% fit zijn. We zullen morgen de beslissing nemen of ze in actie komen."

Voor Zidane lijkt Champions League-winst cruciaal. Real greep naast de Primera Division en Copa del Rey -die telkens naar rivaal Barcelona gingen- en een seizoenseinde zonder prijs wil niemand zich in Santiago Bernabéu voorstellen. Is de toekomst van de Fransman verbonden aan de Champions League? "Die zaken staan los van elkaar", aldus 'Zizou'. "Ik wil bij deze club blijven, maar dat is nu van ondergeschikt belang. Alleen de partij van morgen telt, dat is het enige waaraan we moeten denken."