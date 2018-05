Zidane stapt op als trainer bij Madrid

Zinédine Zidane stapt op als trainer bij Real Madrid. Dat heeft de 45-jarige Fransman zojuist bekendgemaakt op een persconferentie.

Zidane nam in januari 2016 over van de ontslagen Rafael Benitez. Daarvoor coachte hij anderhalf jaar de B-ploeg van de 'Koninklijke'. Hij had nog een verbintenis tot 2020.

Onder de hoede van Zizou veroverde Real drie keer na elkaar de Champions League (2016, 2017, 2018). Vorig weekend triomfeerden de Spanjaarden in de finale op het kampioenenbal door Liverpool met 3-1 te verslaan.

Record

De Fransman werd zo de eerste coach ooit die drie keer op rij de Champions League kon winnen. Met Zidane op de bank won Real ook een keer La Liga (2017) en de Spaanse Supercup (2017), en twee keer de UEFA Super Cup (2016, 2017) en het WK voor clubs.