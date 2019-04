Zidane dropt zoon Luca in de goal

Verrassende naam op het wedstrijdblad van Real Madrid gisterenavond: Luca Zidane. De 20-jarige doelman maakte zijn debuut in Bernabeu dankzij vader Zinedine Zidane. Thibaut Courtois was volgens de Franse coach niet helemaal fit en zat niet in de selectie. Keylor Navas was pas laat teruggekomen na interlandverplichtingen en zo kreeg Luca Zidane de kans om zich te tonen.

De jonge doelman had de laatste drie weken zijn netten schoon gehouden bij de reservenploeg. Maar tegen Huesca, al sinds begin oktober de rode lantaarn in La Liga, liep het al na twee minuten mis. Cucho Hernandez zorgde met een knap schot voor de 0-1. Zidane was kansloos, meteen alarmfase rood in Bernabeu.

Late gelijkmaker

De comeback van Zinedine Zidane betekent ook een nieuwe start voor Isco. De creatieve middenvelder, die onder de vorige trianer Solari niet veel kansen kreeg, zorgde in de 25ste minuut voor de gelijkmaker. De assist kwam van Brahim Diaz, nog zo'n verrassing van de coach.

Daniel Ceballos bracht Real na rust op voorsprong. Maar een kwartier voor tijd was Luca Zidane een tweede keer geklopt: Etxeita kopte de gelijkmaker binnen.

6 op 6

Real Madrid leek op weg naar een nieuwe blamage, maar daar bracht Karim Benzema in de 89ste minuut verandering in. Zo begint Zinedine Zidane met een 6 op 6 en debuteert zoon Luca in Bernabeu met een overwinning.

Derde doelman

Vorig seizoen kreeg Luca Zidane al eens een kans, op de laatste speeldag in en tegen Villarreal. Bij het begin van het seizoen verhuisde Zidane weer naar het B-elftal, maar na het vertrek van Kiko Casilla en vader Zinedine kreeg Luca weer de kans bij de hoofdmacht van 'Los Blancos'.