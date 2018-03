Zesde etappe Parijs-Nice voor Molard

De zesde etappe van Parijs-Nice is gewonnen door Rudy Molard (Groupama-FDJ). De Fransman demarreerde in de slotkilometers en reed solo naar de zege. Tim Wellens (Lotto Soudal) won de sprint voor de tweede plaats en klimt naar de vijfde plek in het klassement. Julian Alaphilippe van Quick-Step Floors werd derde.

De Belgen Dylan Teuns, Thomas De Gendt en Bert Van Lerberghe kleurden mee de vlucht van de dag. Door de aanwezigheid van Teuns, die veertiende stond in het klassement, kreeg de kopgroep niet veel ruimte.

In de finale viel Wout Poels letterlijk weg. Tim Wellens trok nadien samen met Simon Yates in de aanval, maar de twee werden opnieuw gegrepen. In het slot greep Molard zijn kans. De anderen wachtten te lang af en geraakten niet meer bij de Fransman. Wellens werd uiteindelijk nog tweede. Thomas De Gendt sprokkelde onderweg heel wat bergpunten, maar niet genoeg voor de bolletjestrui. Luis Leon Sanchez blijft leider.