Zesde beker op rij voor BC Oostende

BC Oostende heeft voor het zesde jaar op rij de Beker van België in het basketbal gewonnen. In een spannende finale haalde de kustploeg het met 84-80 van Bergen. Voor Oostende is het al de negentiende beker in de geschiedenis.

Oostende neemt zo revanche voor de verloren finale in 2011. Makkelijk ging dat echter niet. De Henegouwers toonden zich van hun taaiste kant en de manschappen van coach Dario Gjergja hadden een verlenging nodig om de zege veilig te stellen. Oostende won eerder de beker in 1962, 1979, 1981, 1982, 1983, 1985, 1989, 1991, 1997, 1998, 2001, 2008, 2010 en van 2013 tot 2018. Bergen telt twee Bekers op haar palmares, in 2006 en 2011 wonnen de Henegouwers de cup.