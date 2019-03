Zdenek Stybar wint E3 Harelbeke

Zdenek Stybar heeft de E3 Harelbeke gewonnen. De Tsjech van Deceuninck-Quick Step was de snelste in een groepje van vijf. Wout Van Aert en Greg Van Avermaet vervolledigden het podium. Voor Stybar is het na de Omloop het Nieuwsblad al de tweede overwinning in het Vlaamse voorjaar.

Onder een stralende lentezon duurde het lang vooraleer de favorieten zich een eerste keer toonden. Daardoor bleven de vluchters, met daarbij vier Belgen (De Winter, Steels, Sprengers en Taminiaux), lang voorop.

Oversteek naar kopgroep

Bob Jungels opende de debatten, hij versnelde op de Boigneberg en zette de achtervolging op de kopgroep in. De renner van Deceuninck-Quick Step, die eerder dit voorjaar Kuurne-Brussel-Kuurne won, maakte al snel de aansluiting.

In het peloton was het Greg Van Avermaet die op de Paterberg demarreerde. Na de Kwaremont scheidde een select groepje zich af, met als grote afwezigen titelverdediger Terpstra, Benoot, Lampaert en Gilbert.

Voorin was Jungels duidelijk de sterkste en op 30 kilometer van de aankomst liet hij zijn medevluchters achter. De 20-jarige wereldkampioen bij de beloften Marc Hirshi gaf nog de beste indruk, maar moest uiteindelijk ook passen.

Sagan kraakt

Op de laatste beklimming van de dag, de Tiegemberg, versnelde Greg Van Avermaet nog eens. Peter Sagan parkeerde zich en ook Oliver Naesen kon het hoge tempo niet aan. Van Avermaet kreeg nog enkel Van Aert, Bettiol en Stybar mee.

Stybar had in de achtervolging nog geen trap gegeven en zag hoe zijn medeachtervolgers het gat op ploegmaat Jungels dichten.

Sprint met vijf

Na enkele pogingen van Van Avermaet, Jungels en Stybar stevende de E3 af op een sprint. Van Avermaet zette die in, maar Stybar ging erover en bleef nog net voor Wout Van Aert.

Van Avermaet werd uiteindelijk nog derde, Bettiol vierde en Jungels vijfde.

Nummer 20

Voor Deceuninck-Quick Step is het al de twintigste overwinning dit seizoen. Vorige week won Alaphilippe Milaan-Sanremo en Stybar won eerder al de Omloop het Nieuwsblad.