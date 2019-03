Zdenek Stybar wint de Omloop Het Nieuwsblad

Zdenek Stybar (Deceuninck-Quick Step) heeft de Omloop Het Nieuwblad gewonnen. De Tsjech kwam solo aan in Ninove, na een ontsnapping in de laatste kilometers. Greg Van Avermaet (CCC) werd tweede, Tim Wellens (Lotto Soudal) vervolledigt het podium.

De grootste schifting kwam er op de Berendries. Een kopgroep van zes scheidde zich af van de rest. De Belgen Greg Van Avermaet, Tim Wellens en Dylan Teuns werden vergezeld door Zdenek Stybar, Daniel Oss en Alexey Lutsenko.

Sterke Van Avermaet

Ondanks de versnellingen van Van Avermaet op de Muur en de Bosberg bleef de kopgroep goed samen. Enkel Oss (Bora-Hansgrohe) kraakte op de Muur.

Tim Wellens en Van Avermaet hadden geen zin in een sprint en probeerden nog weg te geraken. Maar wanneer Van Avermaet het gat op Wellens dichtte, greep Stybar zijn kans.

Solo finish

De renner van Deceuninck-Quick Step had de beste aanval in huis en met nog 2 kilometer te gaan was de vogel gaan vliegen.

Stybar finishte solo, in een sprint om de tweede plaats haalde Greg Van Avermaet het voor Wellens, Lutsenko en Teuns.

Twaalfde zege

Het is de eerste keer sinds 2005 dat een renner van Quick Step de Omloop Het Nieuwsblad wint.

Stybar, die eerder dit seizoen al een rit in de Ronde van de Algarve won, is de opvolger van Valgren Andersen op de erelijst van de Omloop. Voor Deceuninck-Quick Step is het al de twaalde zege dit seizoen.