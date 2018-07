Zag je ooit al eens iemand zo snel sportklimmen?

In China vond gisteren het eerste nationale kampioenschap sportklimmen plaats, in Yuncheng City in de Oost-Chinese provincie Shandong. Sportklimmen is één van de vier nieuwe sporten tijdens de Olympische Spelen van Tokio in 2020.

Het eerste Nationaal Kampioenschap bestond uit drie competities: snelheidsklimmen, een vaardigheidsuitdaging en een vrije solo. De klimmers moesten alle drie de competities zo snel mogelijk afwerken binnen een termijn van drie uur, wat een zware test was voor hun fysieke conditie.