Yves Lampaert wint tijdrit in Ronde van Zwitserland

Yves Lampaert heeft de 19,2 km lange tijdrit in de Ronde van Zwitserland gewonnen in een kanontijd van 21 min 58 sec. De renner van Deceuninck – Quick Step liet onder meer wereldkampioen tijdrijden Rohan Dennis achter zich. Egon Bernal behoudt zijn leiderstrui en heeft nog 22 seconden voorsprong op Dennis.

Je mag het enigszins een verrassing noemen, want niet velen hadden Lampaert op het hoogste schavotje verwacht in de tijdrit. De Belg verraste vriend en vijand en toont zich helemaal klaar voor het BK tijdrijden van volgende week 27 juni. Zijn ploegmaat Kasper Sagreen werd 2de op 5 sec en Soren Kragh werd 3de op 10 sec.

In de algemene stand behoudt Bernal zijn leidersplaats, nadat hij de schade in de tijdrit kon beperken. Dennis blijft 2de en verkleint de kloof tot 22 seconden. Onze landgenoot van Lotto-Soudal Tiesj Benoot staat op een knappe 4de plek op 1 min 54 sec van leider Bernal. Zondag is er de slotrit in de Ronde van Zwitserland.