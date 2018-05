Yates zet roze trui in de verf met ritzege

Leider Simon Yates heeft de vijftiende etappe van de Ronde van Italië op zijn naam geschreven. De roze trui reed op achttien kilometer weg van de favorieten en kwam solo over de streep.

Op deze Pinksterzondag wachtte de renners een verraderlijke bergetappe. In een turbulente openingsfase reed een 25-tal renners weg uit het peloton. In de finale zorgde niet Froome, maar wel roze trui Yates voor het vuurwerk. De leider snelde weg van zijn concurrenten en kwam met grote voorsprong over de meet.

Dichtste achtervolgers Dumoulin en Pozzovivo volgden op 41 seconden. Froome kreeg een zwaardere tik en kwam anderhalve minuut na leider Yates binnen. De Brit loopt zo verder uit in de stand en mag met een gerust gevoel naar de rustdag morgen.