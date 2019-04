Yates wint slotetappe in Ronde van het Baskenland, Ion Izagirre pakt eindzege

Ion Izagirre heeft de Ronde van het Baskenland gewonnen. in de laatste etappe in Eibar snoepte de Spanjaard van Astana de leiderstrui nog af van Emmanuel Buchmann, die nog naast het podium finisht. De Brit Adam Yates won de slotetappe.

Leider Buchmann had voor deze etappe nog één minuut voorsprong op Izagirre. Maar op de hoogste klim van de dag reageerde de Spanjaard op een aanval van Adam Yates en Buchmann moest passen.

Elitegroepje

Izagirre zag zijn kans schoon, want ook ploegmaat Jakob Fuglsang reageerde op de versnelling van Yates. Het UAE-duo Tadej Pogacar en Daniel Martin glipte ook mee. Een elitegroepje met renners die nog een plaatsje wilden opschuiven in het klassement.

Door die aanval moest Buchmann's team, Bora-hansgrohe, in de achtervolging. Maar de achterstand werd steeds groter en Buchmann moest uiteindelijk zonder ploegmaats achtervolgen.

Geen podium

Vooraan reed Ion Izagirre virtueel in het geel. Buchmann kreeg nog even steun van ploegmaat Schachmann en op de slotklim kon Buchmann zijn achterstand aanvankelijk nog verkleinen, maar de Duitser kraakte.

Adam Yates demarreerde in de slotkilometers en hield op de streep nog één seconde over op de andere vluchters. Buchmann vergisde zich in de slotkilometer nog van bocht, waardoor de Duitser zijn podiumplaats in het klassement in rook zag opgaan.

1 & 3 voor Astana

Voor Adam Yates is het de tweede zege dit seizoen, hiermee wordt de Brit nog vijfde in het klassement. Voor de Bask Izagirre is het de eerste overwinning in de Ronde van het Baskenland. Eerder dit jaar won hij ook al een rit in Parijs-Nice en de eindwinst in de Ronde van Valencia.

Izagirre's ploegmaat Fuglsang mag mee op het podium, hij snoepte de derde plaats nog af van Buchmann. Daniel Martin eindigt op de tweede plaats.